В Краматорске с 15 ноября возобновляют движение городских автобусов

В Краматорске с 15 ноября снова начнут курсировать автобусы по городским маршрутам общественного транспорта, сообщает пресс-служба городского совета.



«Со следующего вторника автобусы начнут обслуживать маршруты общественного транспорта согласно предоставленным перечням — об этом сообщают как в КП КТТУ, так и в АТП-11410. Перевозчики обеспечат курсирование не менее 1 единицы транспорта по определенным маршрутам, но на тех, где спрос больше, количество транспорта тоже будет увеличено. Вместе с тем троллейбусы, длительно обеспечивавшие сообщение с поселками, возвращаются на свои привычные маршруты», — говорится в сообщении.



В горсовете Краматорска отмечают, что в предыдущие восемь месяцев проезд в общественном транспорте города был бесплатным, но с восстановлением автобусного сообщения платный проезд возвращается. Стоимость билета за проезд в троллейбусе составит 12 гривен, а в автобусе — 20 гривен.



«Все права льготников на безвозмездный проезд перевозчики соблюдают, весь общественный транспорт будет работать в "обычном" режиме. Кроме того, напоминаем краматорцам, что школьники могут пользоваться общественным транспортом бесплатно, а студенты — со скидкой 50%», — добавили в горсовете.



График работы общественного транспорта — 06:15 — 18:00.