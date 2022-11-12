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В Краматорске с 15 ноября возобновляют движение городских автобусов

12 ноября 2022, 23:00

В Краматорске с 15 ноября возобновляют движение городских автобусов

В Краматорске с 15 ноября снова начнут курсировать автобусы по городским маршрутам общественного транспорта, сообщает пресс-служба городского совета.

«Со следующего вторника автобусы начнут обслуживать маршруты общественного транспорта согласно предоставленным перечням — об этом сообщают как в КП КТТУ, так и в АТП-11410. Перевозчики обеспечат курсирование не менее 1 единицы транспорта по определенным маршрутам, но на тех, где спрос больше, количество транспорта тоже будет увеличено. Вместе с тем троллейбусы, длительно обеспечивавшие сообщение с поселками, возвращаются на свои привычные маршруты», — говорится в сообщении.

В горсовете Краматорска отмечают, что в предыдущие восемь месяцев проезд в общественном транспорте города был бесплатным, но с восстановлением автобусного сообщения платный проезд возвращается. Стоимость билета за проезд в троллейбусе составит 12 гривен, а в автобусе — 20 гривен.

«Все права льготников на безвозмездный проезд перевозчики соблюдают, весь общественный транспорт будет работать в "обычном" режиме. Кроме того, напоминаем краматорцам, что школьники могут пользоваться общественным транспортом бесплатно, а студенты — со скидкой 50%», — добавили в горсовете.

График работы общественного транспорта — 06:15 — 18:00.

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