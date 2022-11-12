У Краматорську з 15 листопада відновлюють рух міських автобусів

У Краматорську з 15 листопада знову почнуть курсувати автобуси міськими маршрутами громадського транспорту, повідомляє прес-служба міської ради.



«З наступного вівторка автобуси почнуть обслуговувати маршрути громадського транспорту згідно з наданими переліками — про це повідомляють як у КП КТТУ, так і в АТП-11410. Перевізники забезпечать курсування не менше 1 одиниці транспорту за певними маршрутами, але на тих, де попит більший, кількість транспорту також буде збільшено. Водночас тролейбуси, які довго забезпечували сполучення з селищами, повертаються на свої звичні маршрути», — йдеться у повідомленні.



У міськраді Краматорська зазначають, що за попередні вісім місяців проїзд у громадському транспорті міста був безкоштовним, але з відновленням автобусного сполучення платний проїзд повертається. Вартість квитка за проїзд у тролейбусі становитиме 12 гривень, а в автобусі – 20 гривень.



«Всі права пільговиків на безоплатний проїзд перевізниками дотримуються, весь громадський транспорт працюватиме у "звичайному" режимі. Крім того, нагадуємо краматорцям, що школярі можуть користуватися громадським транспортом безкоштовно, а студенти зі знижкою 50%», — додали в міськраді.



Графік роботи громадського транспорту – 06:15 – 18:00.