Российские войска на Донбассе били по линии фронта и городам

Российские войска вели обстрелы по линии фронта на Донбассе и городам в тылу. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.



Он отметил, что около полуночи россияне обстреляли Дружковку, где повредили кафе, и Святогорск, где снаряды прилетели вблизи админздания.



«Без жертв объемы разрушений уточняем», — сказано в сообщении.



На Волновахском направлении повреждены 4 дома и ферма в Богоявленке, также под огонь попали Угледар и Павловка. Там обошлось без пострадавших.



На Донецком направлении ночь прошла относительно тихо. Были единичные прилеты по старой и центральной части Авдеевки. Последствия устанавливаются.



На Горловском направлении было громко на станции Майорск в Светлодарской общине.



На Лисичанском направлении снова массовые обстрелы Торского и Заречного в Лиманской общине – количество жертв и объем нанесенного ущерба уточняется.



«Каждый гражданский в Донецкой области — это потенциальная жертва российских обстрелов. Не подвергайте себя неоправданному риску! Эвакуйтесь!», — призвал глава администрации.