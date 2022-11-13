Російські війська на Донбасі били по лінії фронту та містам

Російські війська вели обстріл по лінії фронту на Донбасі та містам у тилу. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.



Він зазначив, що близько півночі росіяни обстріляли Дружківку, де пошкодили кафе, та Святогірськ, де снаряди прилетіли поблизу адмінбудівлі.



«Без жертв обсяги руйнувань уточнюємо», — сказано в повідомленні.



На Волноваському напрямку пошкоджено 4 будинки та ферму у Богоявленці, також під вогонь потрапили Вугледар та Павлівка. Там обійшлося без постраждалих.



На Донецькому напрямі ніч минула відносно тихо. Були поодинокі прильоти старою і центральною частиною Авдіївки. Наслідки встановлюються.



На Горлівському напрямку було голосно на станції Майорськ у Світлодарській громаді.



На Лисичанському напрямку знову масові обстріли Торського та Зарічного у Лиманській громаді — кількість жертв та обсяг завданих збитків уточнюється.



«Кожний цивільний на Донеччині — це потенційна жертва російських обстрілів. Не наражайте себе на невиправданий ризик! Евакуйтеся!», — закликав голова адміністрації.