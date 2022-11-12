Оперативная ситуация на Донетчине — подробности от Кириленко

В Донецкой области российские силы продолжают обстрелы на нескольких направлениях. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«На Волновахском направлении россияне вели интенсивные обстрелы Угледара — повредили четыре жилых дома и админздание. На территории громады были "прилеты" по окрестностям Пречистовки, Новоукраинки и Водяного. На Донецком направлении ночь прошла относительно спокойно — были единичные обстрелы по Авдеевке и по Очеретинской громаде. Информация о пострадавших не поступала», — отметил Кириленко.



По его словам, на Горловском направлении трое гражданских получили ранения в Бахмуте. В Раздоловке Соледарской громады повреждены восемь частных домов.



«На Лисичанском направлении продолжаются массовые обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде — за предыдущие сутки было более 40 "прилетов". Информацию о пострадавших и объемах разрушений устанавливаем», — сообщил глава ОВА.

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