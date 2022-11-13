Путин разрешил демобилизовать студентов на оккупированном Донбассе

Президент России Владимир Путин дал поручение демобилизовать студентов из оккупированных территорий Донбасса, которые ранее были призваны на военную службу. Об этом сообщило российское пропагандистское издание «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.



«В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления "ДНР" и "ЛНР" в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — сказано в сообщении.



Ранее родители мобилизованных студентов сообщили, что группировка «ДНР» мобилизовала 3500 студентов, из них в живых осталось около 2700 человек.