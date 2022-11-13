Путін дозволив демобілізувати студентів на окупованому Донбасі

Президент Росії Володимир Путін дав доручення демобілізувати студентів з окупованих територій Донбасу, які раніше були призвані на військову службу. Про це повідомило російське пропагандистське видання «РИА Новости» із посиланням на прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.



«В даний час сили народної міліції інтегровані до Збройних сил РФ після вступу "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії. Путін дав доручення провести демобілізацію студентів та організувати повернення до місця навчання», — сказано в повідомленні.



Раніше батьки мобілізованих студентів повідомили, що руппіровка «ДНР» мобілізувала 3500 студентів, з них живими залишилося близько 2700 осіб.