Оккупанты разграбили «Укрлендфарминг» в Херсонской области на 270 млн гривен

Российские войска разрушили и разграбили агропредприятие из состава агрохолдинга «Укрлендфарминг» в Новорайске Херсонской области. С территории предприятия вывезена сельхозтехника, средства защиты растений, удобрения и около 100 тысяч тонн семян подсолнечника и кукурузы. Об этом сообщается на сайте холдинга.



Уточняется, что информацию о разрушениях и кражах имущества россиянами предоставил работник этого предприятия, который сейчас служит в рядах ВСУ и посетил его в ходе освобождения Херсонской области.



«Угнаны или уничтожены тракторы, комбайны, машины, агродроны: 470 единиц техники преимущественно производства John Deer (комбайны, трактора, опрыскиватели, сеяли), беспилотные летательные аппараты для обработки земель и другие товарно-материальные ценности. Сама база разрушена», - говорится в сообщении.



Общий ущерб в компании оценивают в 250-270 млн долларов.



«Укрлендфарминг» напомнил, что от оккупантов пострадала птицефабрика «Чернобаевская». Общие финансовые потери от уничтожения производства куриных яиц в результате российской агрессии достигают 1,5 млрд гривен, подсчитали в холдинге.



Также «Укрлендфарминг» заявил, что фиксирует все преступления РФ и убытки, причиненные предприятиям группы российским военным вторжением в Украину, после чего потребует их компенсации в международных судебных инстанциях.