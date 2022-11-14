Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Оккупанты разграбили «Укрлендфарминг» в Херсонской области на 270 млн гривен

14 ноября 2022, 10:23

Оккупанты разграбили «Укрлендфарминг» в Херсонской области на 270 млн гривен

Российские войска разрушили и разграбили агропредприятие из состава агрохолдинга «Укрлендфарминг» в Новорайске Херсонской области. С территории предприятия вывезена сельхозтехника, средства защиты растений, удобрения и около 100 тысяч тонн семян подсолнечника и кукурузы. Об этом сообщается на сайте холдинга.

Уточняется, что информацию о разрушениях и кражах имущества россиянами предоставил работник этого предприятия, который сейчас служит в рядах ВСУ и посетил его в ходе освобождения Херсонской области.

«Угнаны или уничтожены тракторы, комбайны, машины, агродроны: 470 единиц техники преимущественно производства John Deer (комбайны, трактора, опрыскиватели, сеяли), беспилотные летательные аппараты для обработки земель и другие товарно-материальные ценности. Сама база разрушена», - говорится в сообщении.

Общий ущерб в компании оценивают в 250-270 млн долларов.

«Укрлендфарминг» напомнил, что от оккупантов пострадала птицефабрика «Чернобаевская». Общие финансовые потери от уничтожения производства куриных яиц в результате российской агрессии достигают 1,5 млрд гривен, подсчитали в холдинге.

Также «Укрлендфарминг» заявил, что фиксирует все преступления РФ и убытки, причиненные предприятиям группы российским военным вторжением в Украину, после чего потребует их компенсации в международных судебных инстанциях.

Еще по теме

Места
Херсонская область
Прочее
Война Агропромышленность

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:33
Главные события в оккупации 13 ноября
17:25
Оккупанты вывозят урожай из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района
12:17
Видео казни завербованного ЧВК «Вагнер» заключенного появилось в соцсетях
23:49
Главные события в оккупации 12 ноября
22:47
Принуждают к эвакуации: Оккупанты обстреляли из «Града» поселок на Херсонщине
16:11
Лепс и ЮрКисс пели для «полиции» и «военных» в Луганске
15:02
РФ запретила проход судов через Керченский пролив, но не всех
14:17
На кладбище под Мариуполем появился новый сектор братских могил
13:04
Оккупанты проводят эвакуацию и на левобережье Херсонщины — СМИ
12:39
В Донецке на мине подорвался гражданский
10:27
Момент взрыва на мосту у Каховской ГЭС попал на видео
09:58
«ЛНР» заявила о ракетном ударе по Кадиевке, ранены три человека
09:29
Центр Горловки попал под обстрел, поврежден ДК «Шахтер»
23:48
Ремонт Крымского моста продлится еще год ►
23:26
Главные события в оккупации 11 ноября
все новости
12:06
Зеленский приехал в освобожденный Херсон 
11:44
Боевик из группировки «ДНР» осужден за обстрелы Мариуполя
11:27
В МИД России заявили, что при переговорах с Украиной будут учитывать ситуацию «на земле» 
11:00
СМИ: В Кремле допустили перенос большой пресс-конференции Путина на 2023 год
10:31
В Донецкой ОВА рассказали об атаке армией РФ Курахово и других городов области
10:23
Оккупанты разграбили «Укрлендфарминг» в Херсонской области на 270 млн гривен
10:12
Утром оккупанты обстреляли Очаковскую общину в Николаевской области
10:01
На Луганщине оккупанты намерены в течении 2 недель запустить отопительный сезон
09:41
В результате ракетного удара по Харьковской области в Купянске ранены два человека 
09:14
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область более 60 снарядами
08:47
В Донецкой области армия РФ за сутки ранила четыре мирных жителя
23:33
Главные события в оккупации 13 ноября
23:14
По Сумщине россияне сегодня выпустили больше 260 мин, ракет и снарядов
22:39
Зеленский: На Херсонщине задокументировано уже около 400 военных преступлений россиян
21:22
В ВСУ опровергли заявление оккупантов о захвате Майорска
все новости
ВИДЕО
Центр Горловки попал под обстрел, поврежден ДК «Шахтер»
12 ноября, 09:29
Ремонт Крымского моста продлится еще год ►
11 ноября, 23:48
Антоновский мост разрушен
11 ноября, 11:13

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама