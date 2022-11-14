Окупанти пограбували «Укрлендфармінг» у Херсонській області на 270 млн гривень

Російські війська зруйнували та пограбували агропідприємство зі складу агрохолдингу «Укрлендфармінг» у Новорайську Херсонської області. З території підприємства вивезено сільгосптехніку, засоби захисту рослин, добрива та близько 100 тисяч тонн насіння соняшника та кукурудзи. Про це повідомляється на сайті холдингу.



Уточнюється, що інформацію про руйнування та крадіжки майна росіянами надав працівник цього підприємства, який зараз служить у лавах ЗСУ та відвідав його у ході звільнення Херсонської області.



«Вкрадено чи знищено трактори, комбайни, машини, агродрони: 470 одиниць техніки переважно виробництва John Deer (комбайни, трактори, обприскувачі, сіяли), безпілотні літальні апарати для обробки земель та інші товарно-матеріальні цінності. Сама база зруйнована», - йдеться у повідомленні.



Загальні збитки в компанії оцінюють у 250-270 млн доларів.



«Укрлендфармінг» нагадав, що від окупантів постраждала птахофабрика «Чорнобаївська». Загальні фінансові втрати від знищення виробництва курячих яєць внаслідок російської агресії досягають 1,5 млрд гривень, підрахували в холдингу.



Також «Укрлендфармінг» заявив, що фіксує всі злочини РФ та збитки, заподіяні підприємствам групи російським військовим вторгненням в Україну, після чого вимагатиме їх компенсації у міжнародних судових інстанціях.