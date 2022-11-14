В МИД России заявили, что при переговорах с Украиной будут учитывать ситуацию «на земле» 

В потенциальных переговорах между Россией и Украиной должна учитываться ситуация на земле. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает «РИА Новости».



Он назвал неприемлемыми выдвигаемое рядом западных стран условие сначала вывести российские войска с территории Украины.



«Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», - добавил Грушко.

Ранее в администрации российского президента заявили, что цели «специальной военной операции» в Украине можно достичь мирными переговорами.