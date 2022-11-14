У МЗС Росії заявили, що під час переговорів з Україною враховуватимуть ситуацію «на землі»

У потенційних переговорах між Росією та Україною має враховуватися ситуація «на землі». Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, повідомляє «РИА Новости».



Він назвав неприйнятними умови, що висуваються рядом західних країн - спочатку вивести російські війська з території України.



«Такі умови є неприйнятними. Наш президент неодноразово говорив про те, що ми готові до переговорів, але ці переговори, звісно, мають враховувати ситуацію на землі», - додав Грушко.

Раніше в адміністрації російського президента заявили, що мети «спеціальної військової операції» в Україні можна досягти мирними переговорами.