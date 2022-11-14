Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Боевик из группировки «ДНР» осужден за обстрелы Мариуполя

14 ноября 2022, 11:44

Боевик из группировки «ДНР» осужден за обстрелы Мариуполя

Красногвардейский районный суд Днепра приговорил к 12 годам лишения свободы донецкого танкиста из группировки «ДНР», участвовавшего в захвате Мариуполя. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

«При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры Красногвардейским районным судом г. Днепропетровска вынесен приговор жителю г. Донецка за умышленное совершение деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины, а именно переход на сторону врага измену, а также участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 260 УК Украины)», - рассказали прокуроры, отметив, что ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В суде прокуроры доказали, что в июне 2014 года, когда Донецк оккупировали незаконные вооруженные формирования РФ, злоумышленник добровольно подписал так называемый «контракт» на прохождение военной службы в качестве стрелка мотострелкового батальона 9 полка морской пехоты «народной милиции «ДНР».

Отмечается, что с августа 2015-го по апрель 2022 года он служил пулеметчиком в незаконных вооруженных формированиях, а именно в финансово-экономической милиции, батальонах «Сомали», «Чечен», «Пятнашка».

Прокуроры также сообщили, что с началом полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины осужденный выполнял задачи, связанные с обеспечением военного захвата врагом территории Украины. Он в том числе участвовал в боевых действиях против ВСУ как оператор-наводчик танка «Т-72Б1» в Мариуполе.

Взят в плен боевик в апреле 2022 в Волновахском районе.

Досудебное расследование осуществлялось СО 2 управления (с дислокацией в городе Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Боевик из группировки «ДНР» осужден за обстрелы Мариуполя. Фото: Донецкая областная прокуратура

Ранее глава Международной комиссии ООН по расследованию ситуации в Украине Эрик Месе заявил, что комиссия установила многочисленные факты нарушений международного гуманитарного права российскими военными в Украине.

Еще по теме

Места
Донецкая область Мариуполь
Прочее
Война Военные преступления

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:33
Главные события в оккупации 13 ноября
17:25
Оккупанты вывозят урожай из всех зернохранилищ и элеваторов Мариупольского района
12:17
Видео казни завербованного ЧВК «Вагнер» заключенного появилось в соцсетях
23:49
Главные события в оккупации 12 ноября
22:47
Принуждают к эвакуации: Оккупанты обстреляли из «Града» поселок на Херсонщине
16:11
Лепс и ЮрКисс пели для «полиции» и «военных» в Луганске
15:02
РФ запретила проход судов через Керченский пролив, но не всех
14:17
На кладбище под Мариуполем появился новый сектор братских могил
13:04
Оккупанты проводят эвакуацию и на левобережье Херсонщины — СМИ
12:39
В Донецке на мине подорвался гражданский
10:27
Момент взрыва на мосту у Каховской ГЭС попал на видео
09:58
«ЛНР» заявила о ракетном ударе по Кадиевке, ранены три человека
09:29
Центр Горловки попал под обстрел, поврежден ДК «Шахтер»
23:48
Ремонт Крымского моста продлится еще год ►
23:26
Главные события в оккупации 11 ноября
все новости
12:30
МИД Украины: РФ находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия
12:06
Зеленский приехал в освобожденный Херсон 
11:44
Боевик из группировки «ДНР» осужден за обстрелы Мариуполя
11:27
В МИД России заявили, что при переговорах с Украиной будут учитывать ситуацию «на земле» 
11:00
СМИ: В Кремле допустили перенос большой пресс-конференции Путина на 2023 год
10:31
В Донецкой ОВА рассказали об атаке армией РФ Курахово и других городов области
10:23
Оккупанты разграбили «Укрлендфарминг» в Херсонской области на 270 млн гривен
10:12
Утром оккупанты обстреляли Очаковскую общину в Николаевской области
10:01
На Луганщине оккупанты намерены в течении 2 недель запустить отопительный сезон
09:41
В результате ракетного удара по Харьковской области в Купянске ранены два человека 
09:14
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область более 60 снарядами
08:47
В Донецкой области армия РФ за сутки ранила четыре мирных жителя
23:33
Главные события в оккупации 13 ноября
23:14
По Сумщине россияне сегодня выпустили больше 260 мин, ракет и снарядов
22:39
Зеленский: На Херсонщине задокументировано уже около 400 военных преступлений россиян
все новости
ВИДЕО
Центр Горловки попал под обстрел, поврежден ДК «Шахтер»
12 ноября, 09:29
Ремонт Крымского моста продлится еще год ►
11 ноября, 23:48
Антоновский мост разрушен
11 ноября, 11:13

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама