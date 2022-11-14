Боевик из группировки «ДНР» осужден за обстрелы Мариуполя

Красногвардейский районный суд Днепра приговорил к 12 годам лишения свободы донецкого танкиста из группировки «ДНР», участвовавшего в захвате Мариуполя. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



«При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры Красногвардейским районным судом г. Днепропетровска вынесен приговор жителю г. Донецка за умышленное совершение деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины, а именно переход на сторону врага измену, а также участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 260 УК Украины)», - рассказали прокуроры, отметив, что ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.



В суде прокуроры доказали, что в июне 2014 года, когда Донецк оккупировали незаконные вооруженные формирования РФ, злоумышленник добровольно подписал так называемый «контракт» на прохождение военной службы в качестве стрелка мотострелкового батальона 9 полка морской пехоты «народной милиции «ДНР».



Отмечается, что с августа 2015-го по апрель 2022 года он служил пулеметчиком в незаконных вооруженных формированиях, а именно в финансово-экономической милиции, батальонах «Сомали», «Чечен», «Пятнашка».



Прокуроры также сообщили, что с началом полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины осужденный выполнял задачи, связанные с обеспечением военного захвата врагом территории Украины. Он в том числе участвовал в боевых действиях против ВСУ как оператор-наводчик танка «Т-72Б1» в Мариуполе.



Взят в плен боевик в апреле 2022 в Волновахском районе.



Досудебное расследование осуществлялось СО 2 управления (с дислокацией в городе Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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