Бойовика з угрупування «ДНР» засуджено за обстріл Маріуполя

Червоногвардійський районний суд Дніпра засудив до 12 років позбавлення волі донецького танкіста з угруповання «ДНР», яке брало участь у захопленні Маріуполя. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



«За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури Красногвардійським районним судом м. Дніпропетровська ухвалено вирок мешканцю м. Донецька за умисне вчинення діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, а саме переходу на бік ворога у період збройного конфлікту, тобто державну зраду, а також участь у діяльності не передбачених законом збройних формуваннях (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України)», - розповіли прокурори, зазначивши, що йому призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.



У суді прокурори довели, що в червні 2014 року, коли Донецьк окупували незаконні збройні формування РФ, зловмисник добровільно підписав так званий «контракт» на проходження військової служби як стрілець мотострілецького батальйону 9 полку морської піхоти «народної міліції «ДНР».



Зазначається, що з серпня 2015-го до квітня 2022 року він служив кулеметником у незаконних збройних формуваннях, а саме у фінансово-економічній міліції, батальйонах «Сомалі», «Чечен», «П'ятнашка».



Прокурори також повідомили, що з початком повномасштабного вторгнення армії РФ на територію України засуджений виконував завдання, пов'язані із забезпеченням військового захоплення ворогом на території України. Він, зокрема, брав участь у бойових діях проти ЗСУ як оператор-навідник танка «Т-72Б1» у Маріуполі.



Взято в полон бойовика у квітні 2022 року у Волноваському районі.



Досудове розслідування здійснювалось СО 2 управління (з дислокацією у місті Маріуполь) ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

Раніше голова Міжнародної комісії ООН із розслідування ситуації в Україні Ерік Месе заявив, що комісія встановила численні факти порушень міжнародного гуманітарного права російськими військовими в Україні.



