Верещук: Эвакуация из Херсонщины не будет массовой, но зиму пережить там будет трудно

Для эвакуации с деоккупированной территории Херсонщины местные власти и волонтеры составляют списки желающих, а таке разрабатывают маршруты. В целях безопасности эвакуация будет проводиться колоннами.Об этом рассказала вице-премьер-министерка Ирина Верещук, передает «Укринформ».



Она пояснила, что эвакуация с Херсонщины не будет массовой, но нужна, потому что очень трудно будет пережить зиму на недавно освобожденной территории - оккупанты уничтожали энергетическую инфраструктуру.



«Мы не успеем восстановить питание настолько, чтобы обогреть дома с детьми, больными, маломобильными. То есть это не будет массовая эвакуация. Но те, кто болеют, старшие, кто остались без опеки и заботы родных, мы будем советоваться и делать все, чтобы люди эвакуировались, например, в Закарпатскую или Ивано-Франковскую область», - добавила Верещук.



Сейчас разрабатывают направления эвакуации на Николаев и Кривой Рог, будут формировать эвакуационные автобусы, которые будут довозить в большие города, а дальше люди будут ехать на запад Украины или куда пожелают.

