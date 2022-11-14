Верещук: Евакуація із Херсонщини не буде масовою, але зиму пережити там буде важко

Для евакуації з деокупованої території Херсонщини місцева влада та волонтери складають списки бажаючих, а також розробляють маршрути. З метою безпеки евакуація проводитиметься колонами. Про це розповіла віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук, передає «Укрінформ».



Вона пояснила, що евакуація з Херсонщини не буде масовою, але потрібна, бо дуже важко буде пережити зиму на нещодавно звільненій території – окупанти знищували енергетичну інфраструктуру.



«Ми не встигнемо відновити живлення настільки, щоб обігріти будинки з дітьми, хворими, маломобільними. Тобто, це не буде масова евакуація. Але ті, хто хворіє, старші, хто залишився без опіки та піклування рідних, ми радитимемося і робитимемо все, щоб люди евакуювалися, наприклад, до Закарпатської чи Івано-Франківської області», - додала Верещук.



Наразі розробляють напрями евакуації на Миколаїв та Кривий Ріг, формуватимуть евакуаційні автобуси, які довозитимуть до великих міст, а далі люди їхатимуть на захід України чи куди забажають.

