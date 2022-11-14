«ДНР»: В Киевском районе Донецка из-за обстрела погибла женщина, еще одна ранена

Последствия обстрела

В результате обстрела в Киевском районе Донецка из РСЗО «Град», одна женщина погибла, еще одна получила ранение. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Утверждается, что обстрел произошел в 15:21.