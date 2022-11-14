«ДНР»: У Київському районі Донецька через обстріл загинула жінка, ще одна поранена

Наслідки обстрілу

Внаслідок обстрілу в Київському районі Донецька з РСЗВ «Град» одна жінка загинула, ще одна отримала поранення. Про це заявили у штабі «територіальної оборони» угруповання «ДНР».



Стверджується, що обстріл стався о 15.21.