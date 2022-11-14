Канада выделяет Украине 500 млн долларов военной помощи и вводит санкции против 23 россиян

Канада введет санкции против еще 23 граждан РФ в связи с нарушением прав человека. Об этом сообщается на сайте премьер-министра страны Джастина Трюдо.



«Канада также вводит дополнительные санкции против российских граждан. Эти санкции затронут 23 членов из российской сферы правосудия и безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и сотрудников тюрем, вовлеченных в серьезное и систематическое нарушение прав человека в отношении российских лидеров оппозиции», - говорится в заявлении.



Трюдо также заявил о выделении пакета военной помощи Украине на 500 млн долларов. Эти средства пойдут на приобретение оборудования для наблюдения и связи, топлива и медикаментов.