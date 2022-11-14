В Харьковской области три человека подорвались на мине, их госпитализировали

В Харьковской области на мине подорвались три человека, которые косили траву у железнодорожной станции. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«Деоккупированные территории Харьковской области - одни из самых заминированных россиянами. Это подчеркивают специалисты, которые усиленно работают над разминированием. Ежедневно, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения», - говорится в сообщении.



Синегубов отметил, что от темпов разминирования зависит скорость восстановления критической инфраструктуры.



«Газоснабжение уже возобновлено более чем на 70%, электроснабжение - почти на 75%. Относительно тепла: на сегодняшний день работают 472 котельные, это 90%. С централизованным отоплением уже 7238 домов, это 96%. Работы продолжаются», - сообщил Синегубов



Он снова призвал жителей региона быть осторожными и избегать обочин и лесополос.