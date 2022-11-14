На Харківщині троє людей підірвалися на міні, їх госпіталізували

14 листопада 2022, 17:17

На Харківщині троє людей підірвалися на міні, їх госпіталізували

У Харківській області на міні підірвалися троє людей, які косили траву біля залізничної станції. Постраждалих госпіталізовано. Про це повідомив голова ОВ Олег Синегубов.

«Деокуповані території Харківської області – одні із найзамінованіших росіянами. На цьому наголошують фахівці, які посилено працюють над розмінуванням. Щодня, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення», - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що від темпів розмінування залежить швидкість відновлення критичної інфраструктури.

«Газопостачання вже відновлено більш як на 70%, електропостачання – майже на 75%. Щодо тепла: на сьогоднішній день працюють 472 котельні, це 90%. Із централізованим опаленням вже 7238 будинків, це 96%. Роботи продовжуються», - повідомив Синегубов

Він знову закликав жителів регіону бути обережними та уникати узбіччя та лісосмуг.

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