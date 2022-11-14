На Харківщині троє людей підірвалися на міні, їх госпіталізували

У Харківській області на міні підірвалися троє людей, які косили траву біля залізничної станції. Постраждалих госпіталізовано. Про це повідомив голова ОВ Олег Синегубов.



«Деокуповані території Харківської області – одні із найзамінованіших росіянами. На цьому наголошують фахівці, які посилено працюють над розмінуванням. Щодня, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення», - йдеться у повідомленні.



Він зазначив, що від темпів розмінування залежить швидкість відновлення критичної інфраструктури.



«Газопостачання вже відновлено більш як на 70%, електропостачання – майже на 75%. Щодо тепла: на сьогоднішній день працюють 472 котельні, це 90%. Із централізованим опаленням вже 7238 будинків, це 96%. Роботи продовжуються», - повідомив Синегубов



Він знову закликав жителів регіону бути обережними та уникати узбіччя та лісосмуг.