В Китае после встречи Байдена и Си Цзиньпина призвали Россию и Украину к переговорам

Во время встречи с президентом США Джо Байденом лидер Китая Си Цзиньпин сказал, что он все время был на стороне мира и продолжит поощрять мирные переговоры в войне России против Украины. Об этом, как пишет CNN, говорится в сообщении МИД КНР по итогам сегодняшней встречи лидеров в Индонезии перед саммитом G20.



«Мы поддерживаем и с нетерпением ждем возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной. В то же время мы надеемся, что США, НАТО и ЕС будут вести всесторонний диалог с Россией», - сказал Си Цзиньпин американскому президенту.



В тоже время в тексте Белого дома, опубликованном после трехчасового разговора лидеров США и Китая, говорится, что президент Байден и китайский лидер Си Цзиньпин повторили свое согласие с тем, что в ядерной войне невозможно победить, поэтому ее никогда нельзя начинать, «а также подчеркнули свой протест против применения или угроз применения ядерного оружия в Украине».



В заявлении Вашингтона также говорится, что Байден «поднял вопрос российской жестокой войны против Украины и безответственных угроз России применить ядерное оружие».



Также президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не собираются вступать в какие-либо мирные переговоры с Россией по Украине без соответствующего решения самой страны.



В сообщении китайского МИД отмечено, что Си Цзиньпин описал Байдену позицию своего правительства по Тайваню.



New York Times пишет, что лидер КНР назвал этот вопрос ядром китайских ключевых интересов, основой политических основ китайско-американских отношений и красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях.