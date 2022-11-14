У Китаї після зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна закликали Росію та Україну до переговорів

Під час зустрічі з президентом США Джо Байденом лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що він весь час був на боці миру і продовжуватиме заохочувати мирні переговори у війні Росії проти України. Про це, як пише CNN, йдеться у повідомленні МЗС КНР за підсумками сьогоднішньої зустрічі лідерів в Індонезії перед самітом G20.



«Ми підтримуємо і з нетерпінням чекаємо на поновлення мирних переговорів між Росією та Україною. У той же час ми сподіваємося, що США, НАТО та ЄС вестиме всебічний діалог з Росією», - сказав Сі Цзіньпін американському президенту.



Водночас у тексті Білого дому, опублікованому після тригодинної розмови лідерів США та Китаю, йдеться, що президент Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін повторили свою згоду з тим, що в ядерній війні неможливо перемогти, тому її ніколи не можна починати, а також підкреслили свій протест проти застосування чи загроз застосування ядерної зброї в Україні».



У заяві Вашингтона також йдеться, що Байден «порушив питання російської жорстокої війни проти України та безвідповідальних загроз Росії застосувати ядерну зброю».



Також президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не збираються розпочинати будь-які мирні переговори з Росією щодо України без відповідного рішення самої країни.



У повідомленні китайського МЗС зазначено, що Сі Цзіньпін описав Байдену позицію свого уряду щодо Тайваню.



New York Times пише, що лідер КНР назвав це питання ядром китайських ключових інтересів, основою політичних засад китайсько-американських відносин та червоною лінією, яку не можна перетинати у китайсько-американських відносинах.