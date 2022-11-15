Российская армия ракетами «С300» обстреляла Запорожье

Около четырех утра оккупантами был нанесен ракетный удар по пригороду Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



Он рассказал, что по Запорожской области было выпущено 4 ракеты, предположительно «С300».



Также об обстреле региона сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Тelegram и опубликовал фото последствий атаки. Как он отметил, сейчас наряды полиции обследуют места прилетов, а по редварительной инфорации, обошлось без жертв и раненых.

Ранее утром на саммите G20 президент Владимир Зеленский заявил, что войну России против Украины надо и можно остановить сейчас.