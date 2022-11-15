Зеленский: Войну надо и можно остановить именно сейчас

Президент Владимир Зеленский заявил, что войну России против Украины надо и можно остановить сейчас.



«Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а потом начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Уверен, что именно сейчас надо и можно остановить разрушительную русский войну», — заявил он, выступая по видеосвязи на саммите G20.



Президент рассказал о желании, чтобы эта война «закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не "как нибудь" — по точной формулировке господина генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша».



«Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью — суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила и мы люди слова», — сказал Зеленский.



По его словам, «Украина всегда была лидером миротворческих усилий и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями».



«Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никакакого "Минска-3", который Россия нарушит сразу же после заключения. Если же соответствующих действий для восстановления мира не будет, то это означает, что Россия просто хочет в который раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить войну как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимыми», — сказал президент Украины.



В ходе своего выступления Зеленский заявил, что Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины и вывести войска с ее территории.



«Россия должна вывести все свои войска и вооруженные формирования с территории Украины. Должен быть восстановлен контроль Украины над всеми участками нашей государственной границы с Россией. Именно это будет иметь следствием реальное и полное прекращение боевых действий», — заявил глава государства.