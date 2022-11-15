Російська армія ракетами «С300» обстріляла Запоріжжя

15 листопада 2022, 09:28

Російська армія ракетами «С300» обстріляла Запоріжжя

Близько четвертої ранку окупантами було завдано ракетного удару по передмісті Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Він розповів, що по території Запорізькій області було випущено 4 ракети, ймовірно, «С300».

Також про обстріл регіону повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Тelegram та опублікував фото наслідків атаки. Як він зазначив, зараз наряди поліції обстежують місця прильотів, а, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і поранених.

Раніше вранці на саміті G20 президент Володимир Зеленський заявив, що війну Росії проти України треба і можна зупинити зараз.

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