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В пустые дома оккупированного Новоайдара расселяют российских военных

15 ноября 2022, 10:15

В пустые дома оккупированного Новоайдара расселяют российских военных

В пустые дома захваченного войсками РФ Новоайдара Луганской области расселяют оккупантов. Об этом сообщают в Луганской ОВА.

Отмечается, что в этом населенном пункте свободные дома уже почти заняты. В них живут, по данным администрации, военные, прибывшие для пополнения потерь оккупационных подразделений.

«Для уточнения информации о заброшенном жилье россияне раздают местным жителям сообщения с требованием прибыть в так называемую «администрацию» для уточнения данных», - рассказали в Луганской ОВА о ситуации в Новоайдаре.

Также, по информации военной администрации, в Меловатке на Сватовщине был уничтожен штаб российской армии, там погибли 30 оккупантов и более 20 были ранены.

Кроме того в Луганской ОВА рассказали о подготовке захватчиков региона зиме. По данным администрации, оккупанты завезли в Лисичанск 14 кубических метров древесины, а еще в городе раздают оставшиеся после исчезновения гуманитарного шифера строительные гвозди.

«В то же время оккупанты рассматривают возможность вывезти все гражданское население из Кременной, Северодонецка и Рубежного вглубь захваченных территорий, потому что не смогли подготовить эти города к зиме. Останавливает их только один вопрос – размещать несколько тысяч человек негде», - сообщает Луганская ОВА.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона заявил, что российские оккупанты на Луганщине, несмотря на обострившуюся ситуацию, не закрывают школы на оккупированной территории, а прикрываются учениками и пытаются устраивать провокации.

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