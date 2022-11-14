Оккупанты на Луганщине прикрываются школьниками во время боевых действий — Гайдай

Российские оккупанты на Луганщине, несмотря на обострившуюся ситуацию, не закрывают школы на оккупированной территории, а прикрываются учениками и пытаются устраивать провокации. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



Также также рассказал, что освобожденные села почти разрушены – «смог увидеть весь этот ужас лично».



Брошенные автомобили с чемоданами стоят на дорогах. Люди не могли на них выехать из-за непогоды или российских обстрелов и вынуждены были идти пешком через поля. Многих эвакуировали военные.



«Для оставшихся завозим продукты и наборы для быстрых ремонтов. Людям все же лучше выехать из этих населенных пунктов, пока ВСУ не сдвинет линию фронта еще на несколько километров», — подчеркнул глава администрации.