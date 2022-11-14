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Оккупанты на Луганщине прикрываются школьниками во время боевых действий — Гайдай

14 ноября 2022, 22:35

Оккупанты на Луганщине прикрываются школьниками во время боевых действий — Гайдай

Российские оккупанты на Луганщине, несмотря на обострившуюся ситуацию, не закрывают школы на оккупированной территории, а прикрываются учениками и пытаются устраивать провокации. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Также также рассказал, что освобожденные села почти разрушены – «смог увидеть весь этот ужас лично».

Брошенные автомобили с чемоданами стоят на дорогах. Люди не могли на них выехать из-за непогоды или российских обстрелов и вынуждены были идти пешком через поля. Многих эвакуировали военные.

«Для оставшихся завозим продукты и наборы для быстрых ремонтов. Людям все же лучше выехать из этих населенных пунктов, пока ВСУ не сдвинет линию фронта еще на несколько километров», — подчеркнул глава администрации.

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