У порожні будинки окупованого Новоайдара розселяють російських військових

У порожні будинки захопленого військами РФ Новоайдара Луганської області розселяють окупантів. Про це повідомляють у Луганській ОВА.



Зазначається, що у цьому населеному пункті вільні будинки вже майже зайняті. В них живуть, за даними адміністрації, військові, які прибули для поповнення втрат окупаційних підрозділів.

«Для уточнення інформації про покинуте житло росіяни роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої «адміністрації» для уточнення даних», - розповіли у Луганській ОВА про ситуацію в Новоайдарі.

Також, за інформацією військової адміністрації, у Мілуватці на Сватівщині було знищено штаб російської армії, там загинуло 30 окупантів та понад 20 було поранено.



Крім того, в Луганській ОВА розповіли про підготовку загарбників регіону до зими. За даними адміністрації, окупанти завезли до Лисичанська 14 кубічних метрів деревини, а ще в місті роздають будівельні цвяхи, що залишилися після зникнення гуманітарного шиферу.

«Водночас окупанти розглядають можливість вивезти все цивільне населення з Кремінної, Сєверодонецька та Рубіжного вглиб захоплених територій, бо не змогли підготувати ці міста до зими. Зупиняє їх лише одне питання – розміщувати декілька тисяч людей ніде», - повідомляє Луганська ОВА.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону заявив, що російські окупанти на Луганщині, незважаючи на ситуацію, що загострилася, не закривають школи на окупованій території, а прикриваються учнями і намагаються влаштовувати провокації.