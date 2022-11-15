«ЛНР»: За сутки в ходе обстрелов ранен один человек, повреждены жилые дома

За минувшие сутки на оккупированной территории Луганской области в результате обстрелов получили ранения один человек, повреждены жилые дома. Еще один человек пострадал от взрыва мины. Об этом заявили в «СЦКК ЛНР».



Уточняется, что ранение получил мужчина 1997 года рождения во Врубовке, а в Волчеяровке разрушен жилой дом, еще один дом поврежден.



Кроме этого, в Первомайске мужчина 1982 года рождения лишился стопы в результате минно-взрывной травмы. Он госпитализирован в больницу города Стаханов,, заявили в «МЧС ЛНР».