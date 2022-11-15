«ЛНР»: За добу під час обстрілів поранено одну людину, пошкоджено житлові будинки

Минулої доби на окупованій території Луганської області внаслідок обстрілів отримали поранення одна людина, пошкоджено житлові будинки. Ще одна людина постраждала від вибуху міни. Про це заявили у «СЦКК ЛНР».



Уточнюється, що поранення отримав чоловік 1997 року народження у Врубівці, а у Волчеярівці зруйновано житловий будинок, ще один будинок пошкоджено.



Крім цього, у Первомайську чоловік 1982 року народження втратив стопу внаслідок мінно-вибухової травми. Він госпіталізований до лікарні міста Стаханов, заявили в «МНС ЛНР».