«Укрзализниця» сообщает о задержке 4 рейсов из-за российских ракетных обстрелов

Некоторые пассажирские поезда будут следовать с задержкой в связи с российскими атаками на инфраструктуру Украины. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализниці».



«Задерживается на отправку на 30 минут поезд №42 Трускавец – Днепр; поезд №31/32 Запорожье - Перемышль задерживается на 20 минут. В общей сложности по состоянию на сейчас 4 рейса задерживаются на время до 30 минут, остальные 23 рейса курсируют по графику», – говорится в сообщении.



В компании отметили, что подготовила резервные тепловозы для рейсов, на которые может повлиять отсутствие электроэнергии.



«Пассажиры, прибывающие на железнодорожные вокзалы после начала комендантского часа, смогут бесплатно остаться на ночь на вокзалах. Ситуация контролируемая, сохраняем спокойствие и продолжаем движение к победе», – подчеркнули в «Укрзализниці».