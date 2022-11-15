«Укрзалізниця» повідомляє про затримку 4 рейсів через російський ракетний обстріл

Деякі пасажирські потяги прямуватимуть із затримкою у зв'язку з російськими атаками на інфраструктуру України. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.



«Затримується на відправку на 30 хвилин поїзд №42 Трускавець – Дніпро; поїзд №31/32 Запоріжжя – Перемишль затримується на 20 хвилин. Загалом станом на зараз 4 рейси затримуються на час до 30 хвилин, решта 23 рейсів курсують за графіком», – йдеться у повідомленні.



У компанії наголосили, що підготувала резервні тепловози для рейсів, на які може вплинути відсутність електроенергії.



«Пасажири, які прибувають на залізничні вокзали після початку комендантської години, зможуть безкоштовно залишитись на ніч на вокзалах. Ситуація контрольована, зберігаємо спокій та продовжуємо рух до перемоги», – наголосили в «Укрзалізниці».