Российский банк предлагает кредиты жителям оккупированной части Донбасса

Российский «Промсвязьбанк» предлагает кредиты жителям подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территорий.



Как сообщает сепаратистский сайт «ДАН», начала работать программа потребительского кредитования.



«На первом этапе предложение действует для жителей ДНР и ЛНР, которые являются гражданами РФ и обслуживаются в рамках зарплатных проектов ПСБ или ЦРБ ДНР и госбанка ЛНР. Этим клиентам доступны потребительские кредиты на срок до пяти лет, оформить заявку на кредит можно в любом отделении банка», — сказано в сообщении.



Также отмечается, что банк намерен «масштабировать кредитование населения».

В начале июня на территориях, подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР», начал работать российский банк «Промсвязьбанк», который является основным кредитором оборонно-промышленного сектора России и обслуживая 70% гособоронзаказа. В феврале нынешнего года США ввели против него санкции: банк не сможет вести бизнес в Штатах, а все его активы в юрисдикции страны заморожены. Санкции также ввели Великобритания и ЕС. Украина ввела санкции против банка государства-агрессора в 2019 году.