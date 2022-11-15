Російський банк пропонує кредити мешканцям окупованої частини Донбасу

15 листопада 2022, 18:34

Російський банк пропонує кредити мешканцям окупованої частини Донбасу

Російський «Промзв'язокбанк» пропонує кредити мешканцям підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територій.

Як повідомляє сепаратистський сайт «ДАН», почала працювати програма споживчого кредитування.

«На першому етапі пропозиція діє для жителів ДНР та ЛНР, які є громадянами РФ та обслуговуються в рамках зарплатних проєктів ПСБ або ЦРБ ДНР та держбанку ЛНР. Цим клієнтам доступні споживчі кредити терміном до п'яти років, оформити заявку на кредит можна в будь-якому відділенні банку», — сказано в повідомленні.

Також наголошується, що банк має намір «масштабувати кредитування населення».

На початку червня на територіях, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР», почав працювати російський банк «Промзв'язокбанк», який є основним кредитором оборонно-промислового сектора Росії та обслуговує 70% держоборонзамовлення. У лютому цього року США запровадили проти нього санкції: банк не може вести бізнес у Штатах, а всі його активи в юрисдикції країни заморожені. Санкції також запровадили Велика Британія та ЄС. Україна ввела санкції проти банку держави-агресора у 2019 році.

Ще за темою

Організації
ДНР ЛНР
Інше
банки

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:53
У Донецьку поранено хлопчика
18:34
Російський банк пропонує кредити мешканцям окупованої частини Донбасу
16:49
Путін присвоїв «звання» окупованим Мелітополю, Маріуполю, Горлівці та Луганську
16:26
Армія РФ готується до битви за Маріуполь — Донецька ОВА
16:15
«ДНР»: П'ять мирних жителів поранено у Горлівці та Ясинуватій
14:17
Окупаційна «адміністрація» Нової Каховки залишила місто
12:56
Лінія фронту наближається до великих окупованих міст Луганщини
12:14
Армія РФ зруйнувала понад 50 тисяч квартир у Маріуполі
11:49
«ЛНР»: За добу під час обстрілів поранено одну людину, пошкоджено житлові будинки
11:06
«ДНР»: За добу від обстрілів загинула одна людина, ще четверо отримали поранення
10:15
У порожні будинки окупованого Новоайдара розселяють російських військових
09:00
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух
16:45
У Маріуполі розпочато прийом заяв на отримання паспорта РФ — Андрющенко
16:13
«ДНР»: У Київському районі Донецька через обстріл загинула жінка, ще одна поранена
23:33
Головні події в окупації 13 листопада
Всі новини
18:53
У Донецьку поранено хлопчика
18:34
Міненерго: Атака на енергосистему України може мати наслідки для низки сусідніх країн
18:34
Російський банк пропонує кредити мешканцям окупованої частини Донбасу
18:02
Ще може бути до 20 ракетних ударів — Зеленський
17:42
«Укрзалізниця» повідомляє про затримку 4 рейсів через російський ракетний обстріл
17:25
Червоний Хрест забезпечуватиме зв'язок українських військовополонених із родичами
16:49
Путін присвоїв «звання» окупованим Мелітополю, Маріуполю, Горлівці та Луганську
16:26
Армія РФ готується до битви за Маріуполь — Донецька ОВА
16:19
Масована ракетна атака: Ситуація у Львові, Харкові та інших містах
16:15
«ДНР»: П'ять мирних жителів поранено у Горлівці та Ясинуватій
16:02
Безплатно пообідати зможуть усі охочі: У Слов'янську працюють соціальні їдальні
15:28
Росія відклала оголошення про відступ з Херсона до закінчення виборів у США - CNN
15:17
У Києві пролунали дві серії вибухів, є влучення в житлові будинки
14:45
Росіяни обстріляли Білопільську громаду на Сумщині, у прикордонному селищі сильні руйнування
14:17
Окупаційна «адміністрація» Нової Каховки залишила місто
Всі новини
ВІДЕО
Як РФ обходить санкції, продаючи вугілля до Європи ►
15 листопада, 00:25
Центр Горлівки потрапив під обстріл, пошкоджено ДК «Шахтар»
12 листопада, 09:29
Ремонт Кримського мосту триватиме ще рік ►
11 листопада, 23:48

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама