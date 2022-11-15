Російський банк пропонує кредити мешканцям окупованої частини Донбасу

Російський «Промзв'язокбанк» пропонує кредити мешканцям підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територій.



Як повідомляє сепаратистський сайт «ДАН», почала працювати програма споживчого кредитування.



«На першому етапі пропозиція діє для жителів ДНР та ЛНР, які є громадянами РФ та обслуговуються в рамках зарплатних проєктів ПСБ або ЦРБ ДНР та держбанку ЛНР. Цим клієнтам доступні споживчі кредити терміном до п'яти років, оформити заявку на кредит можна в будь-якому відділенні банку», — сказано в повідомленні.



Також наголошується, що банк має намір «масштабувати кредитування населення».

На початку червня на територіях, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР», почав працювати російський банк «Промзв'язокбанк», який є основним кредитором оборонно-промислового сектора Росії та обслуговує 70% держоборонзамовлення. У лютому цього року США запровадили проти нього санкції: банк не може вести бізнес у Штатах, а всі його активи в юрисдикції країни заморожені. Санкції також запровадили Велика Британія та ЄС. Україна ввела санкції проти банку держави-агресора у 2019 році.