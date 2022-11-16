В Херсоне сократили комендантский час

В Херсоне и на освобожденных территориях области комендантский час теперь будет начинаться на два часа позже. Об этом сообщила руководительница Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.



«На территории Херсонского городской территориальной громады будет действовать комендантский час — с 16 ноября в отдельный приказ будет действовать комендантский час с 19 вечера до 06:30 утра», — говорится в сообщении.



Ранее в Херсоне комендантский час действовал с 17 вечера до 8 утра.



График комендантского часа изменили для проведения стабилизационных мероприятий на деоккупированной территории, в частности, разминирования и принятия мер по безопасности населения.