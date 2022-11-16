У Херсоні скоротили комендантську годину

16 листопада 2022, 13:57

У Херсоні скоротили комендантську годину

У Херсоні та на звільнених територіях області комендантська година тепер починатиметься на дві години пізніше. Про це повідомила керівниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

 «На території Херсонської міської територіальної громади діятиме комендантська година – з 16 листопада в окремий наказ діятиме комендантська година з 19 вечора до 06:30 ранку», – йдеться у повідомленні.

 Раніше в Херсоні комендантська година діяла з 17 вечора до 8 ранку.

 Графік комендантської години змінили для проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території, зокрема, розмінування та вжиття заходів щодо безпеки населення.

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