Столтенберг о падении ракеты в Польше: Предварительно это была украинская ракета ПВО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что предварительный анализ говорит, что на территории Польши упала ракета украинской ПВО, выпущенная по российской баллистической ракете. Об этом он сказал в штаб-квартире НАТО по окончании экстренного заседания Североатлантического совета, передает «Интерфакс-Украина».



«Наш предварительный анализ полагает, что инцидент был, скорее всего, результатом украинской ракетой противовоздушной обороны, запущенной с украинской территории против российского баллистической ракеты. Но я хочу четко сказать: это не вина Украины – Россия несет всю ответственность, так как продолжает незаконную войну против Украины», - заявил Столтенберг.



По его словам, посол Польши проинформировал союзников в отношении расследования, которое продолжается.



«Вчерашние взрывы произошли, когда Россия начала массивную волну атак ракетами по всей Украине… Мы мониторим ситуацию. Расследование продолжается, и нам нужно подождать результатов. Но у нас нет признаков, что это был результат преднамеренной атаки, и нет никаких признаков того, что Россия готовит военные действия против НАТО», - отметил он.



Генсек рассказал также, что на сегодняшнем заседании союзники выразили свои глубокие соболезнования и выразили солидарность с Польшей, а также четко заявили, что будут продолжать поддерживать Украину в ее праве на оборону.