Столтенберг про падіння ракети у Польщі: Попередньо це була українська ракета ППО

16 листопада 2022, 14:27

Столтенберг про падіння ракети у Польщі: Попередньо це була українська ракета ППО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що попередній аналіз каже, що на території Польщі впала ракета української ППО, випущена по російській балістичній ракеті. Про це він сказав у штаб-квартирі НАТО після закінчення екстреного засідання Північноатлантичної ради, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

 «Наш попередній аналіз вважає, що інцидент був, швидше за все, результатом української ракети протиповітряної оборони, запущеної з української території проти російської балістичної ракети. Але я хочу чітко сказати: це не вина України – Росія несе всю відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України», - заявив Столтенберг.

 За його словами, посол Польщі поінформував союзників щодо розслідування, яке триває.

 «Вчорашні вибухи сталися, коли Росія розпочала масивну хвилю атак ракетами по всій Україні… Ми моніторимо ситуацію. Розслідування продовжується, і нам потрібно почекати на результати. Але ми не бачимо ознак, що це був результат навмисної атаки, і немає жодних ознак того, що Росія готує військові дії проти НАТО», - зазначив він.

 Генсек розповів також, що на сьогоднішньому засіданні союзники висловили свої глибокі співчуття та висловили солідарність із Польщею, а також чітко заявили, що продовжуватимуть підтримувати Україну в її праві на оборону.

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