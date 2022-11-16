С 17 ноября начинает курсировать поезд Киев — Изюм

Открыта продажа билетов на поезд Киев — Изюм. Об этом сообщает «Укрзализныця».

«Поезд №112/111 Киев — Изюм отправляется из Киева с 17 ноября в 22:55 и прибудет в Изюм в 12:00. В обратном направлении из Изюма поезд будет отправляться с 18 ноября в 18:22 и прибывать в Киев в 06:10», - рассказали в компании.

Отмечается, что поезд будет следовать через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города.

13 ноября «Укрзализныця» и платформа UNITED24 объявили о начале продажи благотворительных билетов на поезда из столицы в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.