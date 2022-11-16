З 17 листопада починає курсувати поїзд Київ — Ізюм

16 листопада 2022, 17:13

З 17 листопада починає курсувати поїзд Київ — Ізюм

Відкрито продаж квитків на поїзд Київ — Ізюм. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«Поїзд №112/111 Київ — Ізюм вирушатиме з Києва з 17 листопада о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00. У зворотному напрямку, з Ізюма, поїзд вирушатиме з 18 листопада о 18:22 і прибуватиме до Києва о 06:10», — розповіли в компанії.

Зазначається, що поїзд слідуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста.

13 листопада «Укрзалізниця» та платформа UNITED24 оголосили про початок продажу благодійних квитків на потяги зі столиці до Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

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