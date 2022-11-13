Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«Укрзализныця» начала продажу билетов на поезда в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь

13 ноября 2022, 13:41

«Укрзализныця» начала продажу билетов на поезда в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь

«Укрзализныця» и платформа UNITED24 объявили о начале продажи благотворительных билетов на поезда из столицы в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Отмечается, что стартует проект «Билеты к победе». Рейсы будет совершать «Поезд к победе», вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.

«Маршрут откроется после освобождения города или региона от временной оккупации. За 12 часов до совершения рейса по электронному адресу, указанному при оформлении билета, «Укрзализныця» пришлет информацию о вагоне, месте, дате и времени отправления поезда», — сказано в сообщении.

«Билеты к победе» можно оформить на сайте партнеров инициативы.

«Мы думали над проектом, который будет символизировать надежду украинцев на скорейшую деоккупацию наших городов, веру в ВСУ и в то, что вся Украина будет освобождена, — рассказал Ярослав Гресь, координатор платформы UNITED24, — Так что «билет к победе» можно купить сегодня, хранить как символ и воспользоваться им сразу после деоккупации городов. И особое счастье запускать этот проект, зная, что билетами Киев-Херсон можно будет воспользоваться уже в ближайшее время».

Чтобы приобрести билет, нужно выбрать маршрут, рейс и класс вагона, заполнить личные данные и внести благотворительный взнос. Доступны три вида билетов: «Плацкарт» — за взнос 1000 грн, «Купе» — за взнос 2000 грн и «Люкс» — за взнос 5000 грн. Все билеты благотворительные: средства от их продажи в полном объеме будут перечислены на закупку автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами. А оттуда поезда «Укрзализныци» доставят пассажиров в любую точку страны», — сказано в сообщении «Укрзализныци».

Еще по теме

Места
Херсон Симферополь Луганск Мариуполь Донецк
Организации
Укрзализныця
Прочее
Поезд
События
Война Оккупация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:17
Видео казни завербованного ЧВК «Вагнер» заключенного появилось в соцсетях
23:49
Главные события в оккупации 12 ноября
22:47
Принуждают к эвакуации: Оккупанты обстреляли из «Града» поселок на Херсонщине
16:11
Лепс и ЮрКисс пели для «полиции» и «военных» в Луганске
15:02
РФ запретила проход судов через Керченский пролив, но не всех
14:17
На кладбище под Мариуполем появился новый сектор братских могил
13:04
Оккупанты проводят эвакуацию и на левобережье Херсонщины — СМИ
12:39
В Донецке на мине подорвался гражданский
10:27
Момент взрыва на мосту у Каховской ГЭС попал на видео
09:58
«ЛНР» заявила о ракетном ударе по Кадиевке, ранены три человека
09:29
Центр Горловки попал под обстрел, поврежден ДК «Шахтер»
23:48
Ремонт Крымского моста продлится еще год ►
23:26
Главные события в оккупации 11 ноября
19:24
«ДНР»: В Донецке в ходе обстрела ранены два человека
17:05
Кадровые перестановки: «ДНР» поменяла «министров» и «зампредов»
все новости
13:41
«Укрзализныця» начала продажу билетов на поезда в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь
13:01
Российские военные перевозят ракеты из Беларуси на Донбасс — СМИ
12:17
Видео казни завербованного ЧВК «Вагнер» заключенного появилось в соцсетях
11:32
Группа оккупантов на Донбассе изнасиловала 12-летнюю девочку — СБУ
10:39
Россия «созреет» к переговорам после освобождения Донецка или Луганска — ОП
10:26
Российские войска на Донбассе били по линии фронта и городам
09:59
ВСУ нанесли высокоточный удар по скоплению оккупантов
08:55
«ДНР» заявила об обстрелах — ранен гражданский
08:36
Погибли двое гражданских в Донецкой области в результате российских обстрелов
23:49
Главные события в оккупации 12 ноября
23:00
В Краматорске с 15 ноября возобновляют движение городских автобусов
22:47
Принуждают к эвакуации: Оккупанты обстреляли из «Града» поселок на Херсонщине
22:29
Россияне ударили неуправляемыми ракетами по Сумщине
21:59
«На Донетчине просто ад»: Зеленский — о ситуации на фронте
21:36
ВСУ ликвидировали позицию оккупантов в Горском, почти 30 россиян погибли
все новости
ВИДЕО
Центр Горловки попал под обстрел, поврежден ДК «Шахтер»
12 ноября, 09:29
Ремонт Крымского моста продлится еще год ►
11 ноября, 23:48
Антоновский мост разрушен
11 ноября, 11:13

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама