«Укрзализныця» начала продажу билетов на поезда в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь

«Укрзализныця» и платформа UNITED24 объявили о начале продажи благотворительных билетов на поезда из столицы в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».



Отмечается, что стартует проект «Билеты к победе». Рейсы будет совершать «Поезд к победе», вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.



«Маршрут откроется после освобождения города или региона от временной оккупации. За 12 часов до совершения рейса по электронному адресу, указанному при оформлении билета, «Укрзализныця» пришлет информацию о вагоне, месте, дате и времени отправления поезда», — сказано в сообщении.



«Билеты к победе» можно оформить на сайте партнеров инициативы.



«Мы думали над проектом, который будет символизировать надежду украинцев на скорейшую деоккупацию наших городов, веру в ВСУ и в то, что вся Украина будет освобождена, — рассказал Ярослав Гресь, координатор платформы UNITED24, — Так что «билет к победе» можно купить сегодня, хранить как символ и воспользоваться им сразу после деоккупации городов. И особое счастье запускать этот проект, зная, что билетами Киев-Херсон можно будет воспользоваться уже в ближайшее время».



Чтобы приобрести билет, нужно выбрать маршрут, рейс и класс вагона, заполнить личные данные и внести благотворительный взнос. Доступны три вида билетов: «Плацкарт» — за взнос 1000 грн, «Купе» — за взнос 2000 грн и «Люкс» — за взнос 5000 грн. Все билеты благотворительные: средства от их продажи в полном объеме будут перечислены на закупку автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами. А оттуда поезда «Укрзализныци» доставят пассажиров в любую точку страны», — сказано в сообщении «Укрзализныци».