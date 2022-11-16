«Укрзалізниця» предупреждает о задержке поездов из-за отсутствия напряжения

«Укрзалізниця» предупреждает о задержке некоторых поездов и изменении маршрутов из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Из-за повреждения инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети некоторые поезда Укрзалізниці продолжают следовать с задержками. Однако подавляющее большинство участков с повреждениями электросети уже восстановлено», - говорится в сообщении.



По состоянию на 16:00 со значительной задержкой следуют такие рейсы:



№45/46 Ужгород - Харьков - на 7 ч 24 мин;

№715/716 Перемышль - Киев - на 6 ч 58 мин;

№21/22 Трускавец - Харьков - на 4 ч 54 мин;

поезд Вена - Киев - на 3 ч 17 мин;

№749/750 Ужгород - Киев - на 3 ч 12 мин;

№3/4 Ужгород - Запорожье - на 2 ч 43 мин;

№35/36 Перемышль - Одесса - на 1 ч 44 мин.



Все остальные рейсы, которые сейчас следуют с задержкой, задерживаются менее чем на час.



Кроме того, из-за повреждения контактной сети железная дорога изменила маршрут следования некоторых поездов:



№749 Киев - Ужгород; №67 Киев - Варшава;

№53 Киев - Перемышль; №15 Харьков - Рахов;

№91 Киев - Львов; №18 Ужгород - Харьков;

№92 Львов - Киев; №2 Ивано-Франковск - Харьков;

№54 Перемышль - Киев; №68 Варшава - Киев;

№750 Ужгород - Киев.



«Изменение маршрута этих поездов не повлияет на возможность пассажиров выйти на нужных им станциях, однако время в пути для этих рейсов увеличится ориентировочно на 30 минут», - отметили в транспортной компании.



Также сообщатеся, что пропускные пункты на границе с Польшей работают в стандартном режиме.