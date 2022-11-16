«Укрзалізниця» предупреждает о задержке поездов из-за отсутствия напряжения

«Укрзалізниця» предупреждает о задержке некоторых поездов и изменении маршрутов из-за повреждения контактной сети. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Из-за повреждения инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети некоторые поезда Укрзалізниці продолжают следовать с задержками. Однако подавляющее большинство участков с повреждениями электросети уже восстановлено», - говорится в сообщении.
По состоянию на 16:00 со значительной задержкой следуют такие рейсы:
№45/46 Ужгород - Харьков - на 7 ч 24 мин;
№715/716 Перемышль - Киев - на 6 ч 58 мин;
№21/22 Трускавец - Харьков - на 4 ч 54 мин;
поезд Вена - Киев - на 3 ч 17 мин;
№749/750 Ужгород - Киев - на 3 ч 12 мин;
№3/4 Ужгород - Запорожье - на 2 ч 43 мин;
№35/36 Перемышль - Одесса - на 1 ч 44 мин.
Все остальные рейсы, которые сейчас следуют с задержкой, задерживаются менее чем на час.
Кроме того, из-за повреждения контактной сети железная дорога изменила маршрут следования некоторых поездов:
№749 Киев - Ужгород; №67 Киев - Варшава;
№53 Киев - Перемышль; №15 Харьков - Рахов;
№91 Киев - Львов; №18 Ужгород - Харьков;
№92 Львов - Киев; №2 Ивано-Франковск - Харьков;
№54 Перемышль - Киев; №68 Варшава - Киев;
№750 Ужгород - Киев.
«Изменение маршрута этих поездов не повлияет на возможность пассажиров выйти на нужных им станциях, однако время в пути для этих рейсов увеличится ориентировочно на 30 минут», - отметили в транспортной компании.
Также сообщатеся, что пропускные пункты на границе с Польшей работают в стандартном режиме.