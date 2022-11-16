«Укрзалізниця» попереджає про затримку поїздів через відсутність напруги

«Укрзалізниця» попереджає про затримку деяких поїздів та зміну маршрутів через пошкодження контактної мережі. Про це повідомляє прес-служба компанії.
«Через пошкодження інфраструктури та відсутність напруги в контактній мережі деякі потяги Укрзалізниці продовжують прямувати із затримками. Проте переважна більшість ділянок із пошкодженнями електромережі вже відновлено», - йдеться у повідомленні.
Станом на 16:00 зі значною затримкою слідують такі рейси:
№45/46 Ужгород – Харків – на 7 год 24 хв;
№715/716 Перемишль – Київ – на 6 год 58 хв;
№21/22 Трускавець – Харків – на 4 год 54 хв;
поїзд Відень – Київ – на 3 год 17 хв;
№749/750 Ужгород – Київ – на 3 год 12 хв;
№3/4 Ужгород – Запоріжжя – на 2 год 43 хв;
№35/36 Перемишль – Одеса – на 1 год 44 хв.
Всі інші рейси, які зараз прямують із затримкою, затримуються менш ніж на годину.
Крім того, через пошкодження контактної мережі залізниця змінила маршрут прямування деяких поїздів:
№749 Київ – Ужгород; №67 Київ – Варшава;
№53 Київ - Перемишль; №15 Харків - Рахів;
№91 Київ – Львів; №18 Ужгород – Харків;
№92 Львів – Київ; №2 Івано-Франківськ – Харків;
№54 Перемишль – Київ; №68 Варшава – Київ;
№750 Ужгород – Київ.
"Зміна маршруту цих поїздів не вплине на можливість пасажирів вийти на потрібних їм станціях, проте час у дорозі для цих рейсів збільшиться орієнтовно на 30 хвилин", - зазначили у транспортній компанії.
Також повідомляється, що пропускні пункти на кордоні з Польщею працюють у стандартному режимі.