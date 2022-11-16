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Пушилин заявил, что оккупированная Донетчина будет получать воду из реки Дон

16 ноября 2022, 18:57

Пушилин заявил, что оккупированная Донетчина будет получать воду из реки Дон

Водоснабжение оккупированной территория Донецкой области со следующего года будет осуществляться из реки Дон. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

Он утверждает, что такое решение было принято после переговоров с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.

Пушилин назвал проект «сложный и дорогостоящий». Строить водовод собираются в 2023 году.

На оккупированной территории Донецкой области - проблемы с питьевой водой. В крупных городах вода населению подается по спецграфику, периодически подвозят питьевую и техническую воду.

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