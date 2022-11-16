Пушилін заявив, що окупована Донеччина отримуватиме воду з річки Дон

Водопостачання окупованої території Донецької області з наступного року здійснюватиметься з річки Дон. Про це заявив голова угруповання "ДНР" Денис Пушилін.



Він стверджує, що таке рішення було ухвалено після переговорів із заступником голови уряду Росії Маратом Хуснулліним.



Пушилін назвав проект «складним та дорогим». Будувати водовід збираються у 2023 році.



На окупованій території Донецької області – проблеми з питною водою. У великих містах вода населенню подається за спецграфіком, періодично підвозять питну та технічну воду.