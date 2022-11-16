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Зеленский рассказал о сигналах Москвы о прямых переговорах

16 ноября 2022, 20:58

Зеленский рассказал о сигналах Москвы о прямых переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что получал сигналы от западных партнеров о желании Владимира Путина прямых переговоров с Украиной. Об этом передает «Интерфакс-Украина».

«Я получил сигналы. Что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы получал. Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет войну публичную», — сказал он журналистам в среду, 16 ноября, в Киеве.

Он также подтвердил встречу во вторник встречу с директором ЦРУ Бернсом.

«Вчера Бернс просидел в бомбоубежище. А потом мы с ним говорили. Мы обсуждали все важные для нас вопросы. Мы знаем друг друга. Он на стороне Украины», — сказал Зеленский.

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