Столтенберг: Украине решать о приемлемости условий для переговоров с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что Украина должна решить, какие условия являются приемлемыми для ведения переговоров с Россией. Об этом он сказал во время пресс-конференции с членами правительства Нидерландов в Гааге, передает «Европейская правда».



«Это Украина должна решать, какие условия являются приемлемыми. Мы должны их поддерживать», - сказал он, подчеркнув важность поддержки НАТО.



Столтенберг отметил, что выход России из Херсона свидетельствует о мужестве украинских войск и важности дальнейшей поддержки. Но он отметил, что, несмотря на отступление РФ, не следует недооценивать российские войска.



«Российские вооруженные силы сохраняют значительные возможности, а также значительную численность войск. Россия демонстрировала готовность понести значительные потери. Они также показали чрезвычайную жестокость», - добавил генсек НАТО.



Ранее сегодня в МИД РФ заявили, Россия не принимает предварительных условий по Украине, в том числе требования вывести войска, а в диалоге нужно учитывать ситуацию «на земле».



В МИД Украины ответили, что Россия не может диктовать свои условия для проведения переговоров с Украиной о завершении войны.