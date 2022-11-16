Зеленський розповів про сигнали Москви провести прямі переговори

Президент України Володимир Зеленський розповів, що отримував сигнали від західних партнерів щодо бажання Володимира Путіна прямих переговорів із Україною. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Я отримав сигнали. Що Путін хоче прямих переговорів. Я такі сигнали отримував. Я запропонував публічну форму, тому що Росія веде війну публічну», — сказав він журналістам у середу, 16 листопада, у Києві.



Він також підтвердив зустріч у вівторок зустріч із директором ЦРУ Бернсом.



«Вчора Бернс просидів у бомбосховищі. А потім ми з ним розмовляли. Ми обговорювали всі важливі для нас питання. Ми знаємо один одного. Він на боці України», — сказав Зеленський.