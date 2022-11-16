«Прилеты» в центре Донецка: повреждено общежитие

Вечером 16 ноября был обстрелян Киевский район оккупированного Донецка. Повреждены здания, в которых располагаются общежитие университета экономики и торговли им. Туган-Барановского, а также салон красоты по улице Университетской. Повреждена теплосеть, выбиты окна, двери, есть повреждения стен.



О пострадавших на данный момент неизвестно.

У Донецьку під обстріл потрапив Київський район міста



Пошкоджено гуртожиток Донецького національного університету економіки та торгівлі, дитячий садок та перукарню. pic.twitter.com/rrksSbZkfi — Новини Донбасу (@novostidnua) November 16, 2022