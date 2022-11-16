«Прильоти» у центрі Донецька: пошкоджено гуртожиток

Увечері 16 листопада було обстріляно Київський район окупованого Донецька. Пошкоджено будинки, в яких розташовуються гуртожиток університету економіки та торгівлі ім. Туган-Барановського, а також салон краси на вулиці Університетській. Пошкоджено тепломережу, вибито вікна, двері, є пошкодження стін.



Про постраждалих наразі невідомо.

У Донецьку під обстріл потрапив Київський район міста



Пошкоджено гуртожиток Донецького національного університету економіки та торгівлі, дитячий садок та перукарню. pic.twitter.com/rrksSbZkfi — Новини Донбасу (@novostidnua) November 16, 2022